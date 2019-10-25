Бишкек, , 14:41 — REGNUM Первомайский районный суд киргизской столицы пролил срок содержания бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под арестом в следственном изоляторе госкомитета нацбезопасности до 26 декабря 2019 года, передает «Кабар».

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В канцелярии судебного органа объясняют такое решение тем, что суд обязан был увеличить срок содержания обвиняемого экс-главы государства под стражей на срок судебного разбирательства.

Если же за эти два месяца рассмотрение уголовного дела, фигурантом которого является Атамбаев, не завершится, то время его ареста будет продлено на еще один срок судебного разбирательства.