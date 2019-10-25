Киркенес, Норвегия, , 14:39 — REGNUM Москва надеется, что в конечном итоге президенту Украины Владимиру Зеленскому удастся урегулировать затянувшийся конфликт на юго-востоке страны. Об этом сегодня, 25 октября, на встрече с главой МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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Дипломат отметил, что это должно быть сделано на основе Минских договорённостей.

«Мы слышим регулярные подтверждения со стороны президента Зеленского о том, что он хочет это сделать. Будем надеяться, что у него получится», — добавил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Он также заявил о готовности Москвы «всячески содействовать выполнению этих договоренностей по линии Донецка и Луганска».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что мирному урегулированию конфликта в Донбассе есть и альтернативный, военный вариант, однако он потребует значительных затрат. Так, по его словам, если Киев откажется выполнять эту формулу, в этом случае потребуется урезать треть бюджета Украины, запланированного на зарплаты, пенсии, медстрахование и иные социальные выплаты, и направить его на мобилизацию армии.

Пристайко подчеркнул, что выполнение «формулы Штайнмайера» — это болезненное и сложное решение, но одновременно это и «путь к миру».

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