Сухум, , 14:38 — REGNUM Верховный суд Абхазии отказал уполномоченному по правам человека Асиде Шакрыл в принятии кассационной жалобы на решение суда о признании законными решения ЦИК об итогах президентских выборов в республике. Об этом 24 октября сообщает пресс-служба Верховного суда.

Флаг Абхазии © ИА REGNUM

Уполномоченный по правам человека в Абхазии Асида Шакрыл 21 октября обратилась в суд кассационной инстанции с жалобой на решение Верховного суда от 20 сентября, рассмотревшего по первой инстанции заявление кандидата в президенты Алхаса Квицинии о признании незаконным и недействительным решения Центральной избирательной комиссии Абхазии об итогах президентских выборов. Шакрыл просила суд кассационной инстанции отменить решение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе судей.

В суде отметили, что кассационная жалоба была подана лицом, не имеющим право на обращение в суд кассационной инстанции, так как не Шакрыл не является стороной и иным лицом, участвующим в деле, а также лицом, которое не было привлечено к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которого был разрешен судом.

Напомним, 7 октября в Верховный суд Абхазии поступила кассационная жалоба от представителя истца Алхаса Квицинии на решение Верховного суда от 20 сентября, в которой содержалась просьба об отмене решения суда первой инстанции и вынесении нового решения об удовлетворении требования о признании незаконным и недействительным решения ЦИК об итогах выборов президента Абхазии.

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