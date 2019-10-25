Москва, , 14:44 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин не планирует встречается Марией Бутиной, которую осудили в США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Антонова Дарья © ИА REGNUM

«Нет, не планирует», — ответил представитель Кремля на вопрос о возможной встрече.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Марию Бутину арестовали в июле 2018 года в США. Ее действия расценили, как деятельность иностранного агента без соответствующей регистрации. 25 октября заканчивается срок заключения, назначенный гражданке России судом.

Отец Марии Валерий Бутин рассказал, что думает по поводу ее ареста.