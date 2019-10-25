Москва, , 14:43 — REGNUM Вопрос о размещении на территории Центральноафриканской республики (ЦАР) военной базы России не обсуждался на переговорах президента РФ Владимира Путина с президентом ЦАР Фостен-Арканжа Туадерой на полях саммита «Россия — Африка» в Сочи. Об этом 25 октября рассказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Нет, эта тема не фигурировала на переговорах», — заявил Песков в ответ на соответствующий вопрос.

Также он уточнил, что в повестке дня переговоров двух президентов был тема продолжения военного сотрудничества России и ЦАР.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер ЦАР заявил, что его страна рассматривает вариант с возможностью создания на своей территории военной базы России.