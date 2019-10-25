Джакарта, , 14:31 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо попросил министра-координатора по морской политике и инвестициям Лухут Бинсар Панджаитана подготовить схему инвестирования в государственный фонд, сообщает Antara.

«Президент еще раз подчеркнул, что мы должны немедленно завершить создание суверенного фонда благосостояния», — заявил Лухут Бинсар Панджаитан в президентском дворце в Джакарте.

По его словам, правительство Индонезии продолжает привлекать иностранных инвесторов через схему инвестирования в государственный фонд или «суверенный фонд благосостояния».

Министр отметил, что 4 ноября 2019 года он встретится с потенциальными инвесторами, а 20 ноября 2019 года состоится встреча в Японии.

Напомним, Индонезия по-прежнему нуждается в крупных инвестициях, в частности, для развития инфраструктуры, а также для реализации плана по переносу столицы государства.