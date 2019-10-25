Москва, 25 октября 2019, 14:30 — REGNUM Власти Украины рассматривают Минские соглашения как капитулянтские и никогда не будут их выполнять, считает политолог Михаил Синельников-Оришак. Об этом он заявил 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале.
Кроме того, рассуждая о ситуации на Юго-Востоке Украины, политолог призвал РФ либо ввести туда войска и «закрыть вопрос раз и навсегда», либо отдать эти территории Украине и забрать в Россию ту часть населения Донбасса, которая этого пожелает.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава МИД ДНР Наталья Никанорова призвала Киев оставить попытки искажения смысла Минских соглашений и изменения их очерёдности. По ее словам, Киев продолжает манипулировать пунктами Комплекса мер, пытаясь изменить порядок и очередность их реализации, а также пытается избежать их выполнения в том виде, в котором они были подписаны сторонами внутриукраинского конфликта и посредниками в его урегулировании и затем одобрены Советом Безопасности ООН.
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