Киркенес, Норвегия, , 14:30 — REGNUM Предложение о создании международной зоны безопасности на севере Сирии под эгидой НАТО, поступившее от министра обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, непонятно России. Об этом 25 октября заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс конференции по итогам встречи со своим норвежским коллегой Ине Эриксеном Сёрейде в Киркенесе.

«Что касается инициативы о создании на северо-востоке Сирии зоны безопасности решением Совета Безопасности ООН, то у нас пока нет даже понимания, о чем конкретно идет речь», — заявил глава МИД России.

Также он напомнил, что данное предложение поступило от министра обороны Германии и сразу было критически воспринято другими членами немецкого правительства.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Лавров рассказал на пресс-конференции в Киркенесе, что прошение осужденного за шпионаж в России гражданина Норвегии Фруде Берга в настоящее время находится на рассмотрении.