Минск, , 14:26 — REGNUM Как сообщила председатель непризнанного белорусскими властями Союза поляков Белоруссии Анжелика Борис, двое польских учителей, которые ранее не получили белорусские визы, и должны были покинуть страну в сентябре, получили визы и разрешения на работу, и смогут приступить к ведению занятий в школе Союза поляков в Гродно.

«Двое направленных в нашу школу учителей уже в Гродно. Ранее им выдали белорусские визы для въезда в страну», — приводит слова председателя Союза поляков «Польское радио».

Ранее, в конце сентября, член Союза поляков журналист Анджей Почобут сообщал, что двум польским учителям, преподававшим в польской школе в Гродно, получили отказ в визах после того, как прошли все формальности. Он назвал это «ударом по польскому образованию».

Супруги Малгожата и Томаш Банашкевич были направлены на работу в гродненскую школу имени Стефана Батория при Союзе поляков в Белоруссии Центром развития польского образования за рубежом при министерстве образования Польши. 27 февраля 2019 года они узнали, что у них больше нет права на работу в Белоруссии. Власти угрожали непродлением разрешения на работу ещё двум польским учителям, работающим в этой школе, а также учителям из второй школы непризнанного Союза поляков.

В переговорах с белорусскими властями приняли участие польские дипломаты и вице-спикер Сейма (нижней палаты парламента) Польши Малгожата Госевская. Та самая, которую в нарушение запрета на въезд на территорию Российской Федерации, власти Белоруссии недавно неправомерно пропустили через границу Союзного государства.

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Председатель Союза поляков Анжелика Борис выразила удовлетворение решением белорусских властей.