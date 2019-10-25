Нью-Йорк, США, , 14:11 — REGNUM В связи с предстоящим 75-летием ООН, на полях организации будет проведено «крупнейшее глобальное обсуждение будущего мира», сообщает 25 октября Синьхуа со ссылкой на выступление Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, приуроченное к ежегодному Дню ООН.

Объявлено, в частности, что с января 2020 года ООН запустит по всему миру «трансграничные, межотраслевые и межпоколенческие диалоги с целью обращения к мировой общественности, выяснения ее нужд и страхов, извлечения уроков и опыта из прошлого». В рамках диалогов во многих странах будут проведены социологические исследования, а также анализ содержания публикаций по глобальной проблематике в СМИ. Итоги кампании планируется подвести на будущей 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2020 года.