Москва, 25 октября 2019, 14:11 — REGNUM Власть на Украине не монолитна, и в ней есть абсолютно разные течения — какие-то выступают за мир, а каким-то нужно обострение ситуации на Юго-Востоке Украины. Об этом 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил общественный деятель Александр Скубченко (Украина).
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября, во многих областных центрах Украины, в частности, в Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве, Киеве проходят акции «Нет капитуляции». Её участники — члены радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и националистической «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступают против присоединения Киева к «формуле Штайнмайера».
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