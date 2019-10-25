Москва, , 14:11 — REGNUM Власть на Украине не монолитна, и в ней есть абсолютно разные течения — какие-то выступают за мир, а каким-то нужно обострение ситуации на Юго-Востоке Украины. Об этом 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил общественный деятель Александр Скубченко (Украина).

«Большая ошибка считать, что власть Украины монолитна. В ней абсолютно разные течения. Есть те, которые хотят установить в стране мир. Но радикалы сужают окно возможностей Зеленского и подводят его к той точке невозврата, когда он уже не сможет говорить о мире. Зеленский же хочет показать себя миротворцем и пытается представить дело так, словно это Путин не хочет мира. Но то, что Зеленский не может выполнить Минские соглашения это факт», — сказал Скубченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 25 октября, во многих областных центрах Украины, в частности, в Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве, Киеве проходят акции «Нет капитуляции». Её участники — члены радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и националистической «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступают против присоединения Киева к «формуле Штайнмайера».

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