Милан, Италия, , 14:10 — REGNUM Президент России Владимир Путин во время личной встречи заверил экс-премьера Италии Сильвио Берлускони в недостоверности сообщений о получении партией «Лига» средств из России, рассказал Берлускони журналистам в пятницу, 25 октября, передает Il Messaggero.

«Путин лично заверил меня, что этого «дела» не существует», — сказал Берлускони.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, итальянские либералы и контролируемые ими основные СМИ обвиняют партнера Берлускони по правоцентристской коалиции лидера «Лиги» Маттео Сальвини в незаконном получении финансирования из России.

Летом 2019 года СМИ распространили аудиозапись, на которой коллега Сальвини по «Лиге», глава ассоциации «Ломбардия — Россия» Джанлука Савоини якобы обсуждает с российскими предпринимателями получение 65 млн евро посредством ряда операций с продажей топлива.

Итальянские оппозиционеры убеждены, что «Лига» таким образом пыталась получить «русские деньги». Сальвини заявил, что никаких средств из России партия никогда не получала и что он не давал Савоини никаких заданий. Лидер «Лиги» выразил готовность к проверке счетов партии и отметил, что давать пояснения о переговорах Савоини должен сам Савоини.

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