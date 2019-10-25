Киев, , 14:12 — REGNUM Журналист и популярный видеоблогер Анатолий Шарий рассказал об уступках команды президента Украины Владимира Зеленского меньшинству в лице сторонников экс-президента Петра Порошенко. Шарий выступил 24 октября в эфире телеканала 112.ua.

Шарий раскритиковал генерального прокурора Украины Руслана Рябошапку за намеренное затягивание дела боевика «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Стерненко, которого подозревают в убийстве.

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«Несмотря на то, что даже при старой власти было решение суда о том, что это дело нельзя передавать в СБУ… новый генпрокурор плюёт на судебное постановление и, встретившись с этим Стерненко в своём кабинете,… передаёт это дело в СБУ», — рассказал блогер.

Он также отметил, что СБУ не занимается подобными делами, и таким образом Рябошапка хочет «похоронить» дело об убийстве.

Шарий сообщил, что новая власть на Украине не задаёт никаких вопросов Порошенко. Все дела против экс-президента Украины инициированы одним человеком — юристом Андреем Портновым.

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Блогер отметил, что как только сторонники Порошенко начинают предъявлять претензии — новая власть тут же идёт им на уступки.

«Стоит меньшинству выкатиться в количестве 50 человек на улицу, как новая власть моментально прогибается. Неужели мы все этого не видим… Вы что, с ума сошли? Почему меньшинство прогибает большинство?» — задаётся вопросом Шарий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в депутаты Верховной рады от партии Порошенко «Европейская солидарность», бывший директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил, что избранная большинством жителей Украины власть должна под угрозой майдана выполнять требования «активного меньшинства».

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