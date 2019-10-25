Тбилиси, , 13:59 — REGNUM И.о. посла США в Грузии Элизабет Руд заявила о сохранении позиции Штатов по вопросу о строительстве глубоководного порта Анаклия и добавила, что США заинтересованы в том, чтобы проект был осуществлен на американские инвестиции. Об этом 25 октября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

Проект порта Анаклия

«Позиция США по этому проекту является неизменной. Этот проект очень важен для Грузии и для всего региона. Мы будем рады, если проект порта Анаклия осуществится на американские инвестиции»

Напомним, строительство глубоководного порта Анаклия представляет особое значение для Грузии. Однако проект до сих пор находится на стадии разработки. Возникли трудности с поисками инвесторов. В июле против учредителей Консорциума развития Анаклии, которому предстояло заняться организацией строительства, — Мамуки Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе — было возбуждено уголовное дело по обвинению в отмывании незаконных доходов, после чего крупный американский инвестор Conti Group International LLC заявил о выходе из консорциума и проекта в целом.

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