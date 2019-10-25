Москва, , 14:02 — REGNUM Вооруженные силы России и Белоруссии утвердили план военного сотрудничества на следующий год. Об этом 25 октября сообщил заявил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ и Белоруссии.

«Утвердили план военного сотрудничества на 2020 год», — заявил Шойгу и добавил, что в него включено 136 совместных мероприятий военных России и Белоруссии, причем половина из них будет мероприятиями оперативной и боевой подготовки.

Также глава Минобороны РФ рассказал, что на заседании коллегии двух государств было подтверждено «единство взглядов военных ведомств России и Беларуси на практическое взаимодействие в оборонной сфере и нацеленность на обеспечение общей военной безопасности».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны РФ и Белоруссии заявил, что односторонний выход США из Договора о ракетах малой и средней дальности (ДРМСД) может стать причиной гонки вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) и Европе.