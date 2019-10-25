Баку, , 13:52 — REGNUM Любые контакты с командующим курдскими «Силами демократической Сирии» (СДС) Мазлюмом Абди неприемлемы. Об этом Анкара уведомила Соединённый Штаты в направленной Вашингтону ноте. Такое заявление сегодня, 25 октября, на пресс-конференции в Баку сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

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Он напомнил, что на «этот террорист» находится в международном розыске, на него выдан красный бюллетень Интерпола.

«И США, присоединившиеся к системе Интерпола, устанавливают с ним контакт. Это неприемлемо, и мы об этом нотой уведомили США», — приводит ТАСС слова главы турецкого внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство юстиции Турции заявило о подготовке запроса в адрес США о выдаче Мазлума Абди, командующего «Сирийских демократических сил» (SDF), которого Анкара объявила в розыск как террориста.