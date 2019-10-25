Махачкала, , 13:56 — REGNUM Занятия по огневой подготовке провели морские пехотинцы Каспийской флотилии на горном полигоне Аданак в Дагестане. Военнослужащие отработали стрельбы из штатного стрелкового вооружения в ночное время суток, сообщили ИА REGNUM 25 октября в пресс-службе Южного военного округа.

Учебно-боевая тренировка продолжалась в течение нескольких дней. Морпехам флотилии предстояло вести огонь из автоматов и пулеметов Калашникова, снайперских винтовок, а также ручных противотанковых гранатомётов. При этом использовались приборы и прицелы ночного видения и тепловизионного оборудования.

В пресс-службе ЮВО пояснили, что ночные стрельбы являются обязательным элементом боевой подготовки военнослужащих подразделений морской пехоты. При их проведении особое внимание уделяется подготовке мишеней, которые должны быть подсвечены.

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