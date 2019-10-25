Пекин, , 13:42 — REGNUM В Китае продолжается борьба против коррупции, которую возглавляют Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины (ЦКПД) и Государственный надзорный комитет КНР. По подозрению в преступлении коррупционной направленности задержан и арестован бывший секретарь комитета КПК провинции Юннань в Юго-Западном Китае Цинь Гуанжун, сообщает сегодня, 25 октября, Синьхуа со ссылкой на информацию, распространенную Верховной народной прокуратурой КНР.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

Подозреваемый еще в сентябре был исключен из КПК за серьезные правонарушения. В настоящее время расследование завершено, и документы переданы в органы прокуратуры.