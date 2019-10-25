Омск, , 13:36 — REGNUM Побывав 25 октября с рабочей поездкой в Омске, секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил о том, что экологическая обстановка в городе является непростой.

Николай Патрушев Kremlin.ru

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, Николай Патрушев обсудил проблемы в сфере экологии Омска с губернатором региона Александром Бурковым.

По словам Буркова, экологическая ситуация в Омске действительно является очень напряжённой. За девять месяцев 2019 года в центр экологического мониторинга области поступило около 5 тысяч обращений. В основном омичи жаловались на загрязнённость воздуха.

Александр Бурков заявил, что власти, в том числе областное минприроды, «провели большую работу», выявив 75 случаев превышения предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосфере Омска. Губернатор подчеркнул, что более 80% предприятий, выбрасывающих эти вещества, являются предприятиями федерального надзора. Соответственно, региональная власть влиять на работу федеральных надзорных органов не может.

«Необходимо выработать на законодательном уровне какой-то механизм взаимодействия региональных властей с федеральными надзорными органами в сфере экологии», — убеждён Александр Бурков.

По словам полпреда президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергея Меняйло, сложная экологическая обстановка наблюдается не только в Омской области, но и в других сибирских регионах.

Патрушев подчеркнул, что необходимо наладить взаимодействие между федеральными и региональными структурами. Также важна ответственность со стороны хозяйствующих субъектов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Омске 13 октября прошёл экологический митинг, который, по информации организаторов, собрал порядка 300 человек. Митингующие потребовали «найти источник отравления атмосферного воздуха и не допустить строительства новых химических производств на территории города».

Напомним, 25 октября секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев провёл в Омске совещание по вопросам обеспечения национальной безопасности в Сибири.

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