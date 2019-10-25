, 13:35 — REGNUM «Мы уже выиграли в первом туре. Мое преступление — что я президент-индеец», — пошел вчера, 24 октября, в контратаку Эво Моралес, когда официальные результаты выборов в Боливии, вызывающие подозрения после обработки 98% бюллетеней, предоставили ему необходимое минимальное преимущество в 10,13% перед оппозиционером Карлосом Месой. Этого достаточно, чтобы оставаться у власти до 2025 года и отказаться от проведения второго тура в декабре, пишет сегодня, 25 октября, испанское издание El Mundo.

«Рокировка в лучшем боливарианском стиле. Тот же план действий, что и у Николаса Мадуро в 2013 году, доведенный до совершенства на президентских выборах 2018 года», — считает СМИ. Сейчас Боливия переживает рост напряжения и протесты, больше напоминающие дежавю. Достаточно изменить имена главных действующих лиц: сценарий тот же, он даже включает призывы организаций, связанный с индейским лидером, отпраздновать «большую победу», подчеркивает El Mundo.

«Сын Чавеса» когда-то говорил, что его главное преступление — быть президентом-рабочим. Похожи и обвинения в адрес оппозиционного кандидата («Меса — трус и к тому же преступник», — заявил Моралес), а также альянса, возникшего после «возмутительного мошенничества» («это группа политиков-неудачников»). Кажется, эти слова взяты из одной и той же книги мировой истории, резюмирует испанское издание.