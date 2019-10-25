Варшава, 25 октября 2019, 13:35 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши рассматривает вопрос о введении новых правил трудоустройства врачей из-за пределов Евросоюза. Как поясняет газета Dziennik Gazeta Prawna, в абсолютном большинстве таких случаев речь идёт о врачах с Украины.
Изменения помогут не проходить сложную процедуру нострификации (признания) диплома. Это поможет привлечь большое количество врачей из-за рубежа, преимущественно с Украины.
Как пояснил в интервью изданию председатель Польской федерации больниц Ярослав Федоровский, если этого не сделать, другие страны Евросоюза, с более высокими зарплатами, переманят к себе всех специалистов, которые могли бы работать в Польше.
В конце мая текущего года были предложены поправки в Закон РП
Согласно новому предложению, которое было внесено на этой неделе, работающий на предложенных условиях врач сможет сдать экзамен, позволяющий ему предоставлять медицинские услуги везде в Польше.
В настоящее время врачи из-за пределов ЕС (читай — украинские), работают санитарами, фельдшерами, медсёстрами и медбратьями, поскольку процедура подтверждения диплома является неподъёмной.