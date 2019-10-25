Варшава, , 13:35 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши рассматривает вопрос о введении новых правил трудоустройства врачей из-за пределов Евросоюза. Как поясняет газета Dziennik Gazeta Prawna, в абсолютном большинстве таких случаев речь идёт о врачах с Украины.

Изменения помогут не проходить сложную процедуру нострификации (признания) диплома. Это поможет привлечь большое количество врачей из-за рубежа, преимущественно с Украины.

Как пояснил в интервью изданию председатель Польской федерации больниц Ярослав Федоровский, если этого не сделать, другие страны Евросоюза, с более высокими зарплатами, переманят к себе всех специалистов, которые могли бы работать в Польше.

В конце мая текущего года были предложены поправки в Закон РП от 05.12.1996 о профессиях врача и стоматолога. Согласно поправкам, в случае их принятия, врач с не подтверждённым дипломом сможет работать в определённом лечебном учреждении, которое готово его трудоустроить, и не более определённого срока (максимум 5 лет). В каждом случае решение будет принимать окружной врачебный совет (ORL).

Согласно новому предложению, которое было внесено на этой неделе, работающий на предложенных условиях врач сможет сдать экзамен, позволяющий ему предоставлять медицинские услуги везде в Польше.

В настоящее время врачи из-за пределов ЕС (читай — украинские), работают санитарами, фельдшерами, медсёстрами и медбратьями, поскольку процедура подтверждения диплома является неподъёмной.