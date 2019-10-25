Киев, 25 октября 2019, 13:33 — REGNUM Сегодня, 25 октября, во многих областных центрах Украины, в частности, в Одессе, Харькове, Запорожье, Николаеве, Киеве проходят акции «Нет капитуляции». Её участники — члены радикальной организации «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и националистической «Свобода» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), выступают против присоединения Киева к «формуле Штайнмайера».
По словам члена наблюдательного совета Фонда энергетических стратегий Юрия Корольчука, акции не повлияют на позиции международных участников минского и нормандского форматов переговоров.
Он считает, что минские переговоры «остановились на уровне» президента Украины Владимира Зеленского.
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы Дарья Олифер заявила, что Украина выполнит политическую часть минских соглашений только после роспуска «квазигруппировок ДНР и ЛНР, полного прекращения огня, обеспечения эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины». В минских соглашениях республики называются «отдельными районами Донецкой и Луганской областей».