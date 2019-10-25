Мадрид, , 13:33 — REGNUM Поведение испанских властей перед лицом кризиса в Каталонии вызвало огромную волну внутренней критики в МВД страны, сообщает сегодня, 25 октября, испанское издание El Mundo. Профессионалы в области безопасности поставили под сомнение корректность планирования ответных действий правительства. В результате профсоюзы полицейских начали громко выступать против министра внутренних дел Испании — Фернандо Гранде-Марласка.

Во-первых, они считают, что численность задействованных сил полиции была минимальной и никак не соответствовала докладам, поступающим от государственных разведывательных служб. Во-вторых, вопреки возможности действовать более решительным образом, власти предпочли не использовать те скудные резервы, которые все же были доставлены на место. Главным образом министра внутренних дел критикуют за отсутствие политической воли, не позволившее прибегнуть к Гражданской гвардии, которая предоставила почти тысячу своих агентов, специализирующихся на обеспечении порядка в городских условиях. Кроме того, не была использована машина для разгона манифестантов водой, специально приобретенная предыдущим правительством для борьбы с масштабными демонстрациями насильственного характера.

В итоге Гражданская гвардия занималась лишь охраной ключевых точек государственной инфраструктуры и обороной собственных, а также военных объектов в автономной области. Ряд источников вспоминает, что в последние недели у верхушки министерства внутренних дел были серьезные разногласия с Гвардией, возглавляемой Феликсом Азоном, — все из-за отношения к каталонскому конфликту и беспорядкам, последовавшим за приговором организаторам референдума о независимости.