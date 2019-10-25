Москва, , 13:33 — REGNUM Председатель правительства России Дмитрий Медведев на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе поздравил Сергея Лебедева с переназначением на должность председателя исполнительного комитета Содружества Независимых Государств.

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Премьер-министр отметил, что Лебедев очень хорошо знает проблематику СНГ.

«Желаем, Сергей Николаевич, вам дальнейших успехов в работе», — сказал Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 11 октября в ходе заседания Совета глав государств Содружества Независимых Государств, которое состоялось в столице Туркмении Ашхабаде, президент России Владимир Путин предложил продлить полномочия председателя исполкома СНГ Сергея Лебедева на три года. глава государства отметил, что Лебедев «много делает и ещё многое сможет сделать для повышения эффективности работы организации, ему удалось наладить конструктивные, деловые и добрые хорошие личные отношения с каждым из глав государств СНГ».