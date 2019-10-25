Сринагар, Индия, , 14:18 — REGNUM Заместитель Государственного секретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс заявила, что власти Индии должны предоставить «дорожную карту» по стабилизации ситуации в индийском Джамму и Кашмире. Об этом 25 октября сообщило индийское новостное издание «Наводая».

В ходе пресс-конференции Элис Уэллс подчеркнула, что США очень озабочены ситуацией в индийском Джамму и Кашмире. По словам заместителя Госсекретаря США, Белый дом настаивает на скорейшей стабилизации экономической и политической ситуации в регионе и на немедленном освобождении задержанных оппозиционных лидеров. «Правительство Индии должно обеспечить нормализацию жизни населения Кашмира, а также освободить задержанных без каких-либо правовых оснований политических деятелей региона», — заключила она.

Напомним, что 5 августа 2019 года правительство Индии объявило об отмене статьи 370 Конституции Индии и ликвидации особого статуса штата Джамму и Кашмир с целью окончательной интеграции региона в государственную систему страны. Для обеспечения безопасности на северо-западе Индии министерство внутренних дел южноазиатского государства распорядилось ограничить свободу собраний в регионе, а также частично заблокировало доступ местного населения к телефонной связи и сети Интернет. Индийское руководство также поместило под стражу влиятельных политиков региона, в том числе бывших главных министров Джамму и Кашмира Омара Абдуллу и Махбубу Муфти.