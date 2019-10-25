Баку, , 13:27 — REGNUM Правительство Индонезии на министерском совещании Движения неприсоединения в Баку (Азербайджан) призвало страны-члены движения отстаивать принцип многосторонности, сообщает Antara.

«Страны Движения неприсоединения должны объединиться, чтобы найти решения глобальных проблем», — заявил посол Индонезии в Азербайджане Хуснан Бей Фанани, который представил индонезийскую делегацию на министерском совещании 24 октября, которое стало подготовительной встречей к саммиту, который пройдет в Баку 25−26 октября.

В министерском совещании приняли участие представители 46 стран-членов движения из Африки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Европы и Латинской Америки.

По этому случаю министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Магеррам оглы Мамедъяров в качестве председателя Движения неприсоединения напомнил, что необходимо уважать суверенитет и территориальную целостность государств.

Известно, что стороны также обсудили международный и региональный мир и безопасность, поддержку независимости Палестины, изменение климата, важность международного сотрудничества и философию многосторонности.

Индонезия просила страны-члены Движения неприсоединения помочь Палестине путем расширения программ торговли и наращивания потенциала в сфере управления.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреаса заявил на саммите Движения неприсоединения, что его страна переживает нетрадиционную войну, сопровождаемую разграблением имущества и активов.

Читайте также: МИД Венесуэлы: «Страна переживает нетрадиционную войну»