Ташкент, , 13:26 — REGNUM Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева создан Центр экономических исследований и реформ при администрации президента республики. передает корреспондент ИА REGNUM.

Центр будет финансироваться за счет средств госбюджета, Фонда содействия деятельности администрации президента, международных и местных грантов и других источников.

Как отмечается в документе, новая структура создана ввиду того, что у министерств и ведомств экономической и социальной направленности «отсутствует видение долгосрочного развития вверенной отрасли или сферы, сохраняются устаревшие стереотипы, выражающиеся в отстаивании ведомственных или отраслевых интересов без учета интересов населения и субъектов предпринимательства, потребностей отраслей экономики и социальной сферы».

Новый центр будет заниматься аналитическими и прикладными исследованиями, проводить анализ сценариев и эффектов разрабатываемых и реализуемых мер экономической политики, изучать вопросы комплексного развития территорий и другое.

Документом регламентировано открытие на базе Центра инновационной платформы по принципу «open space» для налаживания эффективного межотраслевого и межведомственного взаимодействия с другими сторонами.

Центру разрешено привлекать к исследованиям иностранных ученых и проводить исследования с международными организациями и зарубежными исследовательскими центрами