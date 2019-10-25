Батуми, Грузия, , 13:29 — REGNUM Два военных корабля НАТО ITS Vesuvio (Италия) и TCG Amasra (Турция) вошли в грузинский порт Батуми. Об этом 25 октября сообщает Первый канал Грузии.

По данным телеканала, два корабля НАТО, входящие во вторую постоянную противоминную группу НАТО (SNMCMG2), зашли в грузинский порт после того, как его покинул американский ракетный эсминец USS Porter.

Кроме этого, указывается, что в рамках визита кораблями НАТО будут проведены совместные учения с участием береговой охраны Грузии.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM ранее, 22 октября американский корабль USS Porter (DDG 78) причалил к батумской пристани.