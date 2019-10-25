Москва, , 13:18 — REGNUM Перед заседанием Совета глав правительств государств Содружества Независимых Государств его участники в узком составе обсудили актуальные темы повестки дня. Об этом 25 октября заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Премьер-министр уточнил, что речь шла о торговле и цифровизации. В частности, обсуждался проект договора, касающийся торговли и услуг. Вместе с членами делегаций председатель правительства предложил продолжить обмен мнениями по этим и другим темам.

Планируется, что участники заседания обсудят взаимодействие стран СНГ в торгово-экономической сфере, в областях цифрового развития, информационной безопасности, антимонопольной деятельности, радионавигации.

Как сообщало ИА REGNUM, в заседании принимают участие представители правительств Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана. Всего планируется рассмотреть почти два десятка вопросов.