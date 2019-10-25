Банги, , 13:09 — REGNUM Если решение о создании военной базы России в Центральноафриканской республике будет утверждено, это станет подтверждением нацеленности руководства страны на восстановление статуса России как ведущей мировой державы, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 25 октября, комментируя информацию о возможном появлении военной базы в ЦАР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера заявил, что власти республики рассматривают возможность создания на своей территории военной базы России.

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«Создание нашей страной военной базы в Центральноафриканской республике стало бы сильным политическим и военным решением. Это с самых разных точек зрения укрепило бы позиции России на Африканском континенте. В частности, повысило бы безопасность деятельности российских компаний в Африке.

Создание такой базы между Индийским и Атлантическим океанами, на экваторе, существенно расширило бы и глобальные возможности деятельности Вооружённых сил России. В условиях сохраняющегося противостоянии с Западом это было бы совсем не лишним. Во всяком случае, это был бы дерзкий и перспективный ответ на размазывание американцами своих войск и баз по Европе с давно устаревшими, тупиковыми задачами.

Конечно, считать все за и против будут не только военные. Прежде всего, этим займутся политики, и здесь будет иметь место понятная борьба. С одной стороны — те, кто хотел бы пытаться добиться расположения Запада путем уступок, за счёт снятия поводов для его раздражения Россией. С другой — те, кто понимает, что выжить в современном мире наша страна может, только распространяя своё влияние на планете. Это, конечно, должно быть не только политическое и не только военное влияние, но и оно необходимо.

Принятое в итоге решение, на мой взгляд, будет показательным с точки зрения того, действительно ли руководство нашей страны нацелено на восстановление статуса России как ведущей мировой державы», — отметил Михаил Демурин.