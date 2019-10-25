Москва, , 13:09 — REGNUM Президент России Владимир Путин приветствовал участников и гостей XXI Всемирного конгресса русской прессы, телеграмма опубликована 25 октября на сайте Кремля.

«Используя мощный консолидирующий и просветительский потенциал средств массовой информации, вы вносите значимый вклад в формирование общего русскоязычного информационного пространства», — говорится в телеграмме.

По словам главы государства, деятельность конгресса способствует в том числе упрочению позиций русского языка в мире.

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Как сообщало ИА REGNUM, Всемирный конгресс русской прессы открылся 25 октября в столице Турции Анкаре. В мероприятии принимают участие издатели и главные редакторы, представляющие около 400 русскоязычных зарубежных медиа.

Напомним, ранее Путин провел встречу с руководителями российских печатных средств массовой информации и информационных агентств. Аналогичные встречи прошли ранее в 1999, 2000 и 2005 годах. Само мероприятие было приурочено ко Дню печати.

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