Москва, , 13:07 — REGNUM В местах заключения к российской гражданке Марии Бутиной применялась сегрегация, ей не давали спать и плохо кормили. Об этом 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил официальный представитель Марии Бутиной в Москве Александр Ионов.

«К Маше применялась сегрегация и некий формат пыток. Ей не давали спать, её плохо кормили. На неё воздействовали эмоционально. Все это прекрасно знают. Так относятся сегодня ко всем русским в тюрьмах [США], — сказал Ионов. — Например, сегодня наш летчик Константин Ярошенко сидит в бараке, где содержатся 100 человек без кондиционера и в ужасных условиях. Поэтому никакого акта доброй воли со стороны американской Фемиды я тут не усматриваю».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отбывшая наказание в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина подписала документы об освобождении, 25 октября она будет выпущена из тюрьмы и сразу же депортирована в Россию.

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