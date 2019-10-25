Москва, 25 октября 2019, 13:07 — REGNUM В местах заключения к российской гражданке Марии Бутиной применялась сегрегация, ей не давали спать и плохо кормили. Об этом 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил официальный представитель Марии Бутиной в Москве Александр Ионов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отбывшая наказание в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина подписала документы об освобождении, 25 октября она будет выпущена из тюрьмы и сразу же депортирована в Россию.
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