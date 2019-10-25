* запрещённая в России организация

Киев, , 13:02 — REGNUM В пятницу, 25 октября, на официальном сайте МВД Украины было опубликовано заявление главы ведомства Арсена Авакова, в котором тот раскритиковал «информационную кампанию по дискредитации подразделения «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Обвинения в распространении нацистской идеологии в подразделении не соответствуют действительности, их цель — дискредитировать «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), прежде всего среди международных партнеров Украины, сказал Аваков.

Он уверен, что «сама боевая эффективность спецподразделения в деле защиты государства от военной агрессии — настоящая причина попыток остановить его» (подразделение — прим. ИА REGNUM) другим, «гибридным», «грязным», «коварным» методом.

Читайте также: Министр внутренних дел Украины встал на защиту неонацистов «Азова"*

И тут бы, как всегда, ввернуть что-нибудь про российскую пропаганду и руку Кремля — но не получилось, ведь признать «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) террористической организацией призвали не где-нибудь, а в Конгрессе США.

Да и сами эти заявления Авакова прозвучали на встрече с главой миссии США на Украине Кристиной Куинн; министр, таким образом, пожаловался американскому куратору на грязные, гибридные и коварные действия американских кураторов.

Сами его заявления в комментарии не нуждаются. Мол, свастики, почитание нацистских героев и нацистские методы — это всё вам показалось. И действительно: про «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) все всё и так знают — что тут еще обсуждать?

Но министру, конечно, обидно слышать такие обвинения в адрес его собственного детища, ведь разве пять с половиной лет назад в Вашингтоне не поддерживали использование нацистов в свержении власти на Украине ради создания русофобского франкенштейна?

К тому же чем, если вдуматься, отличаются от нацистов «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) американские политики? Разве они не делят людей на сорта? Разве не используют самую грубую силу и самые грязные провокации?

Но вместе с тем министр Аваков может быть совершенно спокоен. По крайней мере на данном этапе ему, одному из создателей системы нацистского прикрытия госпереворота на Украине, ничего не угрожает. Слова конгрессменов останутся словами.

Потому что если бы у Вашингтона действительно было желание убрать уже отработанных ими украинских нацистов со сцены, то последовал бы другой, куда более простой сигнал, а именно — требование отставки самого Авакова, единственного, кто сохранил свой пост после выборов.

Но такого сигнала не поступало и, весьма вероятно, не поступит.