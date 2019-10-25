Киев, , 13:01 — REGNUM Повестка для делегации Североатлантического альянса, которая во главе с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом в конце октября посетит Украину, будет очень насыщенной. Об этом сообщил в интервью изданию «Сегодня» вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

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Он уточнил, что состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кроме того, генсек НАТО выступит в Верховной раде.

«Состоится также заседание комиссии Украина — НАТО. Будет максимальное количество встреч», — подчеркнул вице-премьер.

Напомним, Североатлантический совет НАТО под председательством Йенса Столтенберга посетит Украину 30−31 октября. Запланированы визиты представителей Альянса в Киев и Одессу, при этом поездка в Донбасс в планах не значится.

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НАТО находится в процессе «расширения поддержки» Украине — Столтенберг

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководитель представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что главной целью визита делегации совета НАТО на Украину будет «передача твёрдого сигнала поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины с особым вниманием к Чёрному морю».

В феврале 2019 года Верховная рада Украины поддержала пакет поправок, закрепляющих в конституции Украины стремление в Евросоюз и НАТО.