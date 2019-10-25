Киев, , 12:59 — REGNUM То, что сейчас происходит на Украине с прохождением депутатами президентской фракции «Слуга народа» полиграфа, даже нельзя назвать «шоу», хотя об этом почти все говорят и показывают в СМИ, заявил сегодня, 25 октября, украинский политолог Виталий Бала.

«Это уже «цирк уехал, клоуны остались», то есть — полный абсурд и попытка дебилизации украинской политики, политиков и удержания рейтинга среди уже «дебилизованных» на президентских и парламентских выборах», — отмечает эксперт.

Бала отмечает, что всем и так понятно, врут ли украинские депутаты в принципе, и для этого не нужно проходить проверку на полиграфе.

Также Бала задается вопросом, почему в партии «Слуга народа» не сделали такую «фишку» к выборам — спрашивая в прямом эфире своих кандидатов в депутаты, хотят и будут ли те действительно служить народу.

ИА REGNUM напоминает, что народные депутаты из фракции «Слуга народа» из парламентского комитета по вопросам финансов, чьи имена фигурируют в деле о якобы подкупе за «правильное» голосование, должны централизованно пройти процедуру проверки на «детекторе лжи» в понедельник, 28 октября. При этом в настоящий момент отдельные депутаты проходят такое исследование по своему усмотрению. Проверки на детекторе лжи потребовал президент Украины Владимир Зеленский, после того, как стало известно об очень странных результатах голосования в комитете. Украинские СМИ сообщали, что подозреваемые депутаты могли получить вознаграждение в 30 тыс. долларов каждый.