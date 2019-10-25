Москва, , 13:00 — REGNUM Российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова дала свой комментарий поводу возвращения на родину осуждённой в США гражданки России Марии Бутиной.

«Завтра на родину вернётся Мария Бутина. Вместе со всеми родными и близкими волнуюсь и радуюсь», — заявила Москалькова в интервью телеканалу «360».

Также она отметила, что за возвращением осуждённой в США Бутиной «следила вся страна» и рассказала, что, со своей стороны, делала обращения практически во все международные организации, в том числе к генеральному секретарю Совета Европы и к верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой об освобождении Бутиной из-под стражи и о прекращении уголовного преследования по надуманным основаниям.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее адвокат Бутиной Роберт Дрисколл рассказал, что его подопечной не предъявили бы обвинения в работе в США иностранным агентом в случае, если бы у неё было бы не российское гражданство.