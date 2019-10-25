Москва, , 12:51 — REGNUM Российскую гражданку Марию Бутину с нетерпением ждут дома. Об этом 25 октября в эфире программы «Время покажет» на Первом канале рассказал отец Марии Бутиной Валерий Бутин.

В частности он отметил, что 25 октября Марию Бутину должны освободить и 26 октября она должна вернуться на Родину. Кроме того, он рассказал о том, что 25 октября разговаривал с ней и убедился в том, что его дочь пребывает в бодром настроении, так как до её освобождения остались считанные часы.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, отбывшая наказание в американской тюрьме гражданка России Мария Бутина подписала документы об освобождении, 25 октября она будет выпущена из тюрьмы и сразу же депортирована в Россию.

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