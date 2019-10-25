Джакарта, , 12:51 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо назначил 12 человек на должности заместителей министров в президентском дворце в Джакарте 25 октября, сообщает Kompas.

Прежде чем официально объявить о назначении глава государства пригласил кандидатов во дворец в пятницу утром, 25 октября. После этого будущие замминистра встретились с журналистами, рассказав им о задачах, которым им следует выполнять.

Известно, что Джоко Видодо назначил заместителем министра иностранных дел страны Махендра Сирегар, замминистром обороны Вахью Шакти Тренгоно, замминистром по делам религий Зайнут Таухид Саади, замминистра финансов Суахасил Назара, замминистром торговли Джерри Самбуага.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Индонезииподчеркнул важность создания рабочих мест в стране в ходе заседания совета министров.

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