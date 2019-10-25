Санкт-Петербург, , 12:51 — REGNUM Петербургу и Ленобласти следует скорректировать совместный градостроительный план, так как один регион «давит» на другой. Об этом заявил 25 октября вице-премьер правительства России Виталий Мутко на встрече с губернатором северной столицы Александром Бегловым, передает корреспондент ИА REGNUM.

Мутко отметил, что в Ленобласти «второй Петербург строится», но проблемы с социальной инфраструктурой не решаются. «Мы должны избежать строительства жилья, где отсутствует социальная инфраструктура, нет школ», — сказал вице-премьер.

Заметим, всего в Петербурге к 2024 году должны ввести в строй более 25 млн кв. метров жилой площади согласно национальному проекту «Жилье».

Александр Беглов согласился, что в отношении Ленобласти у Петербурга образовались «проблемы».

"Это Новое Мурино, Кудрово, там практически 250 тысяч населения проживает», — объяснил Беглов, указывая на перегруженную дорожную и социальную инфраструктуру на границе регионов.

«Очень много в Ленобласти обманутых дольщиков, идет такое давление на Питер и в целом на ситуацию. Нужно будет градостроительный план макрорегиона посмотреть и скорректировать, с учетом этого поставить все цифры и подписать соглашение», — сказал Виталий Мутко.