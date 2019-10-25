Лондон, , 12:43 — REGNUM Министр финансов Великобритании Саджид Джавид призвал провести досрочные выборы в Палату общин и избавиться от нынешнего «зомби-парламента». Об этом 25 октября он заявил в эфире телеканала Sky News.

«Если мы не проведем выборы, нам придется жить с этим зомби-парламентом, ничего не будет происходить, страна откатится назад», — сказал он.

По его словам, наилучшим решением будет проведение выборов после осуществления выхода Соединенного Королевства из Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Великобритании запросило отсрочки выхода из ЕС из-за проблем с принятием соглашения по Brexit в британском парламенте. Официального решения Евросоюза по запросу Великобритании пока нет.

По словам британского премьер-министра Бориса Джонсона, он объявит всеобщие выборы, если Брюссель согласится на отсрочку Brexit. Джонсон надеется, что Евросоюз примет отсрочку Brexit на три месяца, до 31 января 2020 года, и выборы можно будет провести в декабре 2019 года.

Читайте также: Brexit: Париж готов дать Лондону время, если отсрочка оправдана