Вашингтон, , 12:43 — REGNUM Популярный американский исполнитель в стиле «рэп» Маршалл Брюс Мэтерс III, более известный под псевдонимом Эминем, вызывался на допрос спецслужбами США из-за угроз в адрес действующего президента США Дональда Трампа. Об этом 25 октября сообщает портал BuzzFeed со ссылкой на свой источник.

По данным источника, в композиции The Ringer с альбома исполнителя Kamikaze, выпущенного в августе прошлого года, Эминем сравнил президента США с дефолиантом Agent Orange, применявшимся США во время войны о Вьетнаме, и высказывал утверждения, что агенты Секретной службы США выясняли у него, нет ли у него злых умыслов в отношении Трампа и не является ли он агентом террористов.

При этом представители портала выяснили, что факт такого вызова рэпера в Секретную службу имел место и поводом для него стала песня Framed с альбома Эминема 2017 года Revival. На неё пожаловался сотрудник интернет-портала TMZ, пишущего о жизни звёзд, который попросил сохранить его инкогнито и который посчитал, что в композиции содержатся неуместные высказывания в отношении президента Трампа, а также угрозы в адрес его дочери Иванки.

Отметим, 47-летний американский рэпер Эминем считается одним из самых популярных исполнителей в стиле хип-хоп в мире. Он стал популярным в 1999 году после выхода альбома Real Slim Shady, который получил престижную премию Grammy как лучший альбом в стиле рэп.