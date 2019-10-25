Минск, , 12:38 — REGNUM Белоруссия всегда будет надёжным партнёром для Казахстана. Об этом сегодня, 25 октября, на переговорах с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«Мы как близкие люди, близкие друзья всегда найдем развязки по всем вопросам», — подчеркнул глава государства, слова которого приводит пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко добавил, что уровень белорусско-казахстанских отношений в полной мере соответствует стратегическим интересам двух стран и позволяет строить серьёзные планы на будущее.

Белорусский лидер также заверил, что Белоруссия никогда не подведёт Казахстан.

«А казахстанскому народу хочу сказать: вы правильно сделали, что связались с Беларусью, — заявил Лукашенко, подытоживая переговоры. — Мы люди обязательные, никогда никого не подводили и вас тоже никогда не подведём».