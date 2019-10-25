Москва, , 12:37 — REGNUM Замглавы Минтруда Алексей Вовченко сообщил об отсутствии статистики по числу детей, рожденных вне брака, передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября.

Василий Перов. Спящие дети. 1870

«Такой статистики не ведется. Будем ждать переписи населения 2020 года», — заявил Вовченко, отвечая на вопрос вице-спикера Госдумы Ирины Яровой («Единая Россия») по данным о числе детей, рожденных вне брака.

В ходе заседания президиума совета законодателей представитель Минтруда также констатировал отсрочку на год (до почти 26 лет) рождения первого ребенка и отметил сдвиг более поздних рождений.