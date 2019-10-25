Курган, , 12:36 — REGNUM В Курганской области проводится доследственная проверка видео «Закрытое совещание в кабинете Шумкова», размещённое блогером из Кургана Ильёй Винштейном на своей странице в социальной сети. Об этом сообщает УМВД России по Курганской области.

Ролик сатирически изображает совещание губернатора Курганской области Вадима Шумкова с подчинёнными, где он расписывается в своём бессилии что-то изменить в регионе, даже выиграв выборы. Обвинений Илье Винштейну не предъявлено, но как сообщает сам блогер на своей странице в социальной сети, в рамках доследственной проверки у него изъяли домашний компьютер.

Заявление на блогера в полицию написал директор Сибирско-Уральской энергетической компании (СУЭНКО) Данил Анучин, который считает, что указанный ролик направлен на возбуждение ненависти или вражды, унижение человеческого достоинства жителей Курганской области, а также одна из фраз негативно сказывается на деловой репутации СУЭНКО.

Сибирско-Уральская энергетическая компания (СУЭНКО) — это межрегиональная многопрофильная энергетическая компания юга Тюменской и Курганской областей, входит в группу компаний ООО «Корпорация СТС».