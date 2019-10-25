Тбилиси, , 12:28 — REGNUM 25 октября во время очередного представления представителей общественного движения «Лело» грузинский банкир Мамука Хазарадзе заявил, что политическая партия «Лело» будет официально учреждена 12 декабря, сообщает «Интерпрессньюс».

Мамука Хазарадзе © ИА REGNUM

12 декабря состоится учредительный съезд партии. Хазарадзе напомнил, что членство в «Лело» является открытым. «Лично я буду человеком, который встретит будущих членов партии, пожимая руку, глядя в глаза, чтобы мы вышли из состояния поражения и перевели страну к победе», — заявил банкир.

«Офис нашей партии откроется в конце года в «Тбилиси централе», к которому ведут все дороги, сюда прибывают все поезда, пассажиры из регионов, пассажиры на автомобильном транспорте, именно здесь собираются проблемы всех граждан и у нас будет диалог с каждым из них. Это будет не чья-то, а ваша партия. Мы вместе должны выйти из этого состояния путем объединения национального согласия»

Напомним, Хазарадзе учредил общественное движение «Лело» в начале сентября. Периодически банкир представляет обществу по 12 членов движения, с которыми он намерен «бороться за развитие Грузии» и с которыми планирует «победить нынешнего правителя» Бидзину Иванишвили. По заявлению Хазарадзе, его партия станет третьей силой, появления которой в стране, по его же определению, панически боится Бидзина Иванишвили.

Ранее прокуратура Грузии обвинила учредителя АО «ТВС Банк» Мамуку Хазарадзе и его бизнес-партнера Бадри Джапаридзе в отмывании незаконных доходов в связи со сделками на $17 млн, заключенными в 2007—2008 годах. 10 октября суд в виде меры пресечения вынес Хазарадзе и Джапаридзе выплату залога в размере 700 тысяч лари каждому. О намерении заняться активной общественной, а также политической деятельностью Хазарадзе заявил именно после возбуждения против него уголовного дела.

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