Иркутск, , 12:22 — REGNUM Мониторинговая группа Общероссийского народного фронта работает в подтопленных районах Иркутской области, на местах проверяя, как власти региона исполняют поручения президента. Об этом сообщает пресс-служба ОНФ.

Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Иркутской области Сергей Апанович назвал целью работы мониторинговой группы фиксацию фактов на основании опросов жителей. «Нас интересуют не доклады чиновников, а «информация с земли».

Работа активистов строится прежде всего на общении с самими жителями районов — ранее Владимир Путин заявил, что каждый пострадавший от наводнения житель должен почувствовать на себе помощь и заботу государства. По данным на 25 октября, представители «Молодёжки ОНФ», сотрудники регионального исполкома движения и местные общественники опросили уже более 160 жителей шести населённых пунктов.

Как отметил руководитель «Молодёжки ОНФ» Игорь Кастюкевич, это те же населённые пункты, в которых активисты фронта работали сразу после наводнения, оказывая помощь жителям и спасателям МЧС в восстановлении утраченной или повреждённой инфраструктуры. «Однажды сказав, что мы их не бросим и будем дальше следить за судьбой посёлков и жителей, держим слово», — пояснил Кастюкевич.

По его словам, в ходе инспекции уже выявлен ряд недочётов. Это, в частности, низкий уровень информированность населения: люди по-прежнему, несмотря на прямые указания президента региональным властям, не знают, на какую поддержку они могут рассчитывать и как её получить. Проблемой остаётся ремонт муниципальных домов, в которых люди живут по договорам социального найма. «Как с таким положением дел заходить в зиму, большой вопрос», — отметил руководитель «Молодёжки ОНФ».

На официальной странице «Молодёжки ОНФ» в социальной сети «вКонтакте» активисты разместили видеоролик, где показано, как идёт работа мониторинговой группы. Жители пострадавших домов рассказывают, что не могут самостоятельно осуществить ремонт, за привоз земли с них требуют деньги. Они также выражают возмущение тем, что полагающихся мер поддержки им приходится добиваться через суд, а это — дополнительные расходы, связанные с работой адвокатов.

Как подчёркивается в сообщении ОНФ, мониторинговая группа будет работать в Приангарье вплоть до полного выполнения поручений Президента России.

Напомним, что вице-премьер Виталий Мутко заявил о возможности введения прямого управления в Иркутской области в связи с неспособностью региональных властей выполнить поручения главы государства по ликвидации последствий наводнения 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее работу региональных властей раскритиковал и президент России Владимир Путин, который несколько раз лично приезжал в пострадавшие районы Иркутской области и напрямую общался с жителями.