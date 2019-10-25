Нижний Новгород, , 12:21 — REGNUM Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин возглавил региональное отделение партии «Единая Россия». Назначения секретарей отделений партии в регионах согласовал президиум генерального совета партии.

Таким образом, Никитин сменит на посту главы нижегородского отделения депутата госдумы Дениса Москвина.

«Денис Москвин оставил Глебу Никитину хорошее наследство в НРО. И объективно Москвин был самым ярким и деятельным секретарем «Единой России» за последние годы. Его заслуги не раз отмечали на федеральном уровне», — напоминает политический обозреватель Андрей Вовк.

По его мнению, передача полномочий 13 главам региона — попытка мобилизовать партию власти перед федеральным избирательным циклом. Предполагается, что молодые губернаторы — это свежая кровь и жители проголосуют за «Единую Россию» на выборах в местные Законодательные собрания или Госдуму.

«С одной стороны, для Глеба Никитина это очередной вызов и доверие Кремля. С другой — очередные заботы. И теперь в политическом плане он не сможет быть над схваткой, и всегда будет лично отвечать за все непопулярные решения партии власти и её провалы на выборах (а они будут)», — прогнозирует Вовк.

Как сообщало ИА REGNUM, в число 13 губернаторов, которые возглавят региональные отделения попали также самарский губернатор Дмитрий Азаров, глава Башкирии Радий Хабиров, Адыгеи — Мурат Кумпилов, Якутии — Айсен Николаев, Кабардино-Балкарии — Казбек Коков, Кировской области — Игорь Васильев, Новосибирской — Андрей Травников, Брянской — Александр Богомаз, Мурманской — Андрей Чибис, Приморского края — Олег Кожемяко, Ставропольского края — Владимир Владимиров, а также врио главы Севастополя — Михаил Развозжаев.