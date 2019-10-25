Москва, , 12:20 — REGNUM Переговоры о «возвращении» Крыма, о которых заговорили в МИД Украины, это новая попытка сохранения в международном поле дискуссии о принадлежности российской территории. Как передает корреспондент ИА REGNUM 25 октября, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Всем понятно, включая тех, кто будоражит общественность в Киеве, что вопрос об изменении государственного статуса территории Крыма не стоит», — сказал Железняк.

Своими громкими заявлениями власти Украины по старой традиции намерены отвлечь граждан от насущных вопросов урегулирования конфликта с Донбассом, проблем экономики и социальной сферы, переключив общественную дискуссию вновь на крымскую тему, полагает парламентарий.