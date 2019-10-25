25 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Сочи сложнейшие многочасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Эрдоган уже позиционирует себя победителем, собираясь выступить с торжественной речью, обращенной к нации, в рамках предстоящего празднования Дня Республики. Он даже может решиться на досрочные выборы.

Ариф Асалыоглу, , 12:13 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел в Сочи сложнейшие многочасовые переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Речь шла о турецкой военной операции «Источник мира» в Сирии против местных курдских ополченцев. Согласно достигнутому соглашению между Путиным и Эрдоганом, безопасность в регионе будет обеспечена Турцией и Россией. Сложившуюся ситуацию ряд экспертов расценивает в категориях «Россия выиграла, США проиграли». Американский президент Дональд Трамп вывел из региона своих солдат, освобожденные места занимают российские и сирийские военные. Сирийский президент Башар Асад сохранил свои позиции. Мастерская дипломатия российского МИД дала результаты. Но самое важное, что закончилась война. Эрдоган по дороге в Турцию в самолете ответил на вопросы журналистов. Он сказал:

«Мы заключили важное соглашение в Сочи, куда мы прибыли по приглашению президента Российской Федерации господина Путина. В результате интенсивной работы данное соглашение, подтверждающее существующие проблемы безопасности нашей страны и направленное на установление мира и стабильности в Сирии, привело к ожидаемому результату. Этим соглашением мы нанесли очередной удар по коридору терроризма, а также сделали шаг к укреплению территориальной целостности Сирии, добились значительных успехов в Астанинском процессе, получили очередные плоды от операции «Источник мира» и создали условия для облегчения возвращения беженцев в свои дома. В свете этих достижений мы продолжим наши усилия по развитию политического процесса в Сирии».

Реджеп Тайип Эрдоган на российско-турецких переговорах в Сочи Kremlin.ru

Турецкая правящая Партия справедливости и развития (ПСР) в течение одной недели заключила соглашения с двумя влиятельными странами как в регионе, так и в мире. Правительство преуспело. Оно представило общественному мнению свои достижения. Всколыхнулись национальные чувства. В социальных сетях прозвучало: «Вот и мы стали суперсилой, мир должен прислушаться к нам». Внутренняя политика получила передышку после напряженного момента. Кризис в экономике хоть ненадолго, но отошел на второй план. Меры жесткой экономии и высокие процентные ставки, введенные властью, чтобы остановить рост курса иностранной валюты, вызвали значительный спад в экономике и снизили налоговые поступления. Сейчас самое время поднять цены и государственные расходы, от которых и так страдает бюджет. Но ведь Турция теперь «великое государство»!

Судя по заявлениям турецкой делегации, Эрдоган добился от России удовлетворения некоторых своих пожеланий, которые повисли в воздухе после договоренности с США и по которым Анкаре не удалось получить нужного результата. По крайней мере при поддержке Москвы власти смогут остановить операцию «Источник мира», которая могла привести к значительным потерям Турции. Переговоры в Сочи можно также расценить в духе того, что «американцам нет места в формировании будущего Сирии». Несмотря на различные подходы, которых Москва и Анкара придерживались по вопросу Сирии, международная общественность увидела, что главными определяющими стали все же Россия и Турция. Этим можно объяснить звонок Эрдогану со стороны премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и предложение о проведении саммита с главами государств Франции, Германии и Италии.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган перед началом российско-турецких переговоров в Сочи Kremlin.ru

Трамп и его администрация откажутся от поддержки курдов, что позволит России и вместе с ней Сирии стать влиятельными в регионе. Однако, с точки зрения Анкары, и она сможет действовать более свободно. Если события будут разворачиваться так, как это прописано в тексте соглашения, то на южной границе Турции, в Рожаве, не будет создано никакого формирования, похожего на государство под руководством курдов. По крайней мере эта ситуация очевидна с военной точки зрения. Даже такой результат в настоящий момент успокоил Анкару и Эрдогана. Операция «Источник мира» была завершена менее чем за две недели, Турции удалось получить практически все, чего она хотела. Об этом говорит общественность страны. Эрдоган уже позиционирует себя как победителя, собираясь выступить с торжественной речью, обращенной к нации, в рамках предстоящего празднования Дня Республики. Он даже может решиться на досрочные выборы.

Но кроме того, у Анкары появилась прекрасная возможность восстановить диалог с Дамаском. Это очень сложный вопрос. Председатель Партии счастья Темель Карамоллаоглу отметил, что достигнутое с Россией соглашение может быть расценено как возобновление отношений между Анкарой и Дамаском. Карамоллаоглу отметил: «Я расцениваю это таким образом. Об этом постоянно говорят. До настоящего времени не было установлено никаких контактов между главами государств, они и не хотят их установления. Хорошо, пусть не будут установлены, однако если установление этих контактов началось с уполномоченных государством лиц, это означает, что были предприняты серьезные шаги. Мы отнесемся к этому положительно».