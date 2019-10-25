Тбилиси, , 12:06 — REGNUM Исследователь The Heritage Foundation Люк Коффи предложил разместить американский контингент, который вывели из Сирии, в Грузии для того, чтобы он стал силой «за горизонтом» для быстрого реагирования в случае восстановления ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом Коффи написал на своей официальной странице в Twitter.

Для размещения американских военных политолог предложил использовать старую российскую базу на территории Грузии в Ахалкалаки, которая находится в 740 километрах от Раки. «Теперь Грузия надежнее Ирака», — заметил Коффи.